Karabük'te peş peşe yangın! Son iki günde 9 ayrı noktada... Ovacık ilçesinde peş peşe çıkan yangınlar, vatandaşları tedirgin etti. Ayrıca yangınlara müdahale eden bir orman işçisinin yaralandığı da öğrenildi.

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İHA

Karabük'te son zamanlarda peş peşe yangınlar meydana gelmeye başladı.

Ovacık ilçesinde yaşanan yangınlar, bölgedeki yaşayanların yüreğini ağzına getirdi.

Ovacık ilçesinde dün akşam ve gece yarısı çıkan 6 ayrı yangında ticari taksi, metruk bina ve 4 samanlık zarar görürken, bugün ise 3 samanlıkta yangın çıkmıştı.

Yangın sayısı 10'a yükseldi

İtfaiye ve orman işletme ekipleri yangınlara müdahale ettiği sırada aynı bölgede başka bir yangın daha çıktı. Süleyman Süze'ye ait samanlıkta çıkan yangın ile aynı bölgede peş peşe dördüncü yangın meydana gelirken, dünden bu yana çıkan yangın sayısı da 10’a yükseldi. Çıkan yangınlar sonrası bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile su tankerleri de sevk edildi.

Çıkan yangınlar için inceleme yapıldı

Yangınlara müdahale sırasında bir orman işçisi yaralandı. Yaralıya bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahaleyi yaptı.

Çıkan yangınlar nedeniyle ilçeye giden AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz da yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ovacık ilçesine hareket etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)