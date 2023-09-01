Karabük'te refüje çıkan otomobilde 2 kişi yaralandı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı refüje çıkması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Karabük'te korkutan bir kaza yaşandı.

Safranbolu’dan Karabük istikametine seyreden Ali Kocakaya idaresindeki 78 ASS 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü ve eşi Münevver Kocakaya yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Kocakaya çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıları ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.