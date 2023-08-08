İHA
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Erkek-Kız Yarı Final Müsabakaları başladı.
Karabük’ün Yeni Mahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan müsabakalara Türkiye’nin dört bir yanından 15 il, 22 kulüp, 450 sporcu, hakem ve idareci katılıyor.
Organizasyonun ikinci gününde ise kavga çıktı.
Sahaya atladı
Zonguldak ile Samsun temsilcilerinin müsabakasının sonunda iki takımın sporcuları birbirine girdi.
Bu sırada Aykut Yemenici, çocukların kavgasını ayırmak için sahaya atladı.
Yaşananlara şahit olanların ihbarı üzerine salona polis ve sağlık ekipleri geldi.
Ayak bileği kırıldı
Sağlıkçıların müdahale ettiği Yemenici’nin ayak bileği kırıldığını öğrenildi.
Yemenici, müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kavga ise son buldu.