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    Karabük’te seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

    Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüsteki yolcuların hızla tahliye edildiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • 13.12.2022 - 23:20
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 23:46
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    Karabük’te seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

    Eskipazar - Karabük karayolu Mermer kavşağında, Marmaris’ten yola çıkan Kamil Koç firmasına ait 16 VU 404 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmın dan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek, hızlıca yolcuları tahliye etti.

    İtfaiye yangına müdahale etti

    İHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

    Karabük’te seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın VİDEO

    Karabük’te seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın #1

    Karabük’te seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın #2


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