Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüsteki yolcuların hızla tahliye edildiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Eskipazar - Karabük karayolu Mermer kavşağında, Marmaris’ten yola çıkan Kamil Koç firmasına ait 16 VU 404 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmın dan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek, hızlıca yolcuları tahliye etti.

İtfaiye yangına müdahale etti

İHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Karabük’te seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın VİDEO