Karabük'te sıcak havalarda vatandaş dere sularında serinledi
İHA

Sıcak havalar yurtta etkisini gösteriyor...

Tüm ülkede sıcak havalar etkisini devam ederken vatandaşlar serinlemek için farklı yollar arıyor.

Genel Müdürlüğünün uyardığı illerden olan Karabük’te hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Sıcaklık 40 dereceyi aştı

Sıcakların 40 dereceye kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar bunaldı.

Bazı vatandaşlar ise Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bulunan derenin buz gibi sularında serinliyor.

Vatandaşlar dere kenarında serinledi

Vatandaşlardan Kerem Demir, fırsat buldukça bunaltıcı sıcaklıklardan kaçarak derenin soğuk sularında serinlediklerini belirtti.

Demir, orman içerisindeki güzellikleri herkesin görmesini tavsiye etti.