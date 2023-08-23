Karabük'te sıcak havalarda vatandaş dere sularında serinledi Kentte hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar ormanların içerisinde bulunan derelerin buz gibi sularında serinliyor.

İHA

Sıcak havalar yurtta etkisini gösteriyor...

Tüm ülkede sıcak havalar etkisini devam ederken vatandaşlar serinlemek için farklı yollar arıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı illerden olan Karabük’te hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Sıcaklık 40 dereceyi aştı

Sıcakların 40 dereceye kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar bunaldı.

Bazı vatandaşlar ise Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bulunan derenin buz gibi sularında serinliyor.

Vatandaşlar dere kenarında serinledi

Vatandaşlardan Kerem Demir, fırsat buldukça bunaltıcı sıcaklıklardan kaçarak derenin soğuk sularında serinlediklerini belirtti.

Demir, orman içerisindeki güzellikleri herkesin görmesini tavsiye etti.