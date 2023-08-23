Karabük'te sıcak havalarda vatandaş dere sularında serinledi

İHA
Sıcak havalar yurtta etkisini gösteriyor...
Tüm ülkede sıcak havalar etkisini devam ederken vatandaşlar serinlemek için farklı yollar arıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı illerden olan Karabük’te hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Sıcaklık 40 dereceyi aştı
Sıcakların 40 dereceye kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar bunaldı.
Bazı vatandaşlar ise Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bulunan derenin buz gibi sularında serinliyor.
Vatandaşlar dere kenarında serinledi
Vatandaşlardan Kerem Demir, fırsat buldukça bunaltıcı sıcaklıklardan kaçarak derenin soğuk sularında serinlediklerini belirtti.
Demir, orman içerisindeki güzellikleri herkesin görmesini tavsiye etti.