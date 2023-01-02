Karabük'te sokak köpeği saldırısına uğradı

İş yerinin etrafında bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan adam, kuduz aşısı vurulmak için metrelerce gitti.

Başıboş sokak köpekleri korku salmaya devam ediyor.

Onlarca vatandaşı canından eden ve kazalarda yaralanmasına sebebiyet oluşturan sokak köpeği vakasına bir yenisi daha eklendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Zafer Çoban, arabasını park ettikten sonra iş yerine giderken başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak ısırıldı.

Hastaneye gitti

Büyük korku yaşayan Çoban, köpeğin uzaklaşmasıyla soluğu Safranbolu Devlet Hastanesi'nde aldı.

Kuduz aşısı için Karabük'ten Kastamonu'ya gitti

İlk müdahalesinin ardından Çoban; Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın illerindeki sağlık kuruluşlarında kuduz aşısının bulunmaması dolayısıyla Kastamonu’ya giderek ilk doz aşısını yaptırdı.

Korku anları her gün yaşanıyor

İHA'nın haberine göre, Çoban, her sabah işe giderken sıkıntı yaşadıklarını ve sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu söyledi.