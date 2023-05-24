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Başıboş köpeği terörü her geçen artıyor.

Birçok insanın canını kaybettiği saldırılar bitmezken, diğer canlılar da zarar görüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Bayar Caddesi üzerindeki bir evin bahçesinde meydana gelen olayda, 3 hafta önce doğum yapan anne kedi, bahçeye gelen iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak telef oldu.

İkisi birden saldırdı

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde köpeklerin bahçeye gelip, kediye saldırdığı ve 1 dakika boyunca ısırdıkları kediyi telef ettikleri görüldü.