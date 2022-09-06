Kemal Güneş Caddesi üzerinde ilerlerken arkasından gelen yaşlı adamın kendisini takip ettiğini iddia eden kadın, bağırmaya başladı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Karabük'ün en işlek caddelerinden birinde taciz iddiası ortaya atıldı.

Kemal Güneş Caddesi'nde ilerleyen bir kadın, arkasından gelen yaşlı adama bağırmaya başladı.

Etraftaki vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışırken, sesler giderek yükseldi.

"Sapık, git şuradan"

Arkasından gelerek kendisini taciz ettiğini iddia eden kadın, yaşlı adama, "Sapık, git şuradan. Beni takip ediyorsun. Utanmaz. Sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun. Terbiyesiz.” diye bağırdı.

Yaşlı adamın sesini çıkarmayarak uzaklaştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te taciz iddiası nabızları yükseltti VİDEO