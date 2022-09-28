Karabük’te, taksiciyi gasbeden şüpheliler gazinoda dayak yedi

Gece saatlerinde aldığı 2 müşteri tarafından gasbedilen taksi şoförü S.K., polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yakalanan şüphelilerin, gittikleri gazinoda dayak yedikleri öğrenildi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde 02.30 sıralarında ticari taksi işleten S.K., merkezden aldığı iki müşteriyi Yenice'de bulunan bir gazinoya getirdi.

S.K., iki şüphelinin indiği esnada zorla bir miktar parasını gasbettiği iddiası ile polise giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin Y.D. ve Ç.U. olduğunu tespit etti. Taksici S.K., şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Garsonlarla kavga edince dayağı yediler

İHA’nın haberine göre; öte yandan gazinoya giden iki şüphelinin, burada hesap konusunda çalışanlar ile tartıştıkları ve mekanda darbedildikleri ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.