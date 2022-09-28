Petrol
86.83
2.31%
Euro
17.8666
1.00%
Dolar
18.5238
0.41%
Altın
983.11
1.78%
Borsa
3215
-1.54%
Bitcoin
361.521
-3.70%
BTXN Coin
10.37
5.17%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Karabük’te, taksiciyi gasbeden şüpheliler gazinoda dayak yedi

    Gece saatlerinde aldığı 2 müşteri tarafından gasbedilen taksi şoförü S.K., polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yakalanan şüphelilerin, gittikleri gazinoda dayak yedikleri öğrenildi.
    • 28.09.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük’te, taksiciyi gasbeden şüpheliler gazinoda dayak yedi

    Karabük’ün Yenice ilçesinde 02.30 sıralarında ticari taksi işleten S.K., merkezden aldığı iki müşteriyi Yenice'de bulunan bir gazinoya getirdi.

    S.K., iki şüphelinin indiği esnada zorla bir miktar parasını gasbettiği iddiası ile polise giderek şikayetçi oldu.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin Y.D. ve Ç.U. olduğunu tespit etti. Taksici S.K., şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

    Garsonlarla kavga edince dayağı yediler

    İHA’nın haberine göre; öte yandan gazinoya giden iki şüphelinin, burada hesap konusunda çalışanlar ile tartıştıkları ve mekanda darbedildikleri ortaya çıktı.

    Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

    Karabük’te, taksiciyi gasbeden şüpheliler gazinoda dayak yedi #1


    Antalya’da, SMA’lı Asel’in annesi: İstediği ayakkabıyı almak nimetmiş
    Sağlık

    Antalya’da, SMA’lı Asel’in annesi: İstediği ayakkabıyı almak nimetmiş

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Mersin'deki terör saldırısıyle ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
    3. Sayfa

    Mersin'deki terör saldırısıyle ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme

    Görüş Bildir