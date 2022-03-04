Karabük'te tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Karabük'te tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki akşam Karabük'ün Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi’nde meydana gelen olayda, Fatih Sivri (37) ve Sabit Ö. (46) aralarında önceden bulunan husumet nedeniyle kavga çıktı.

VÜCUDUNU 5 AYRI YERDEN BIÇAKLADI

Büyüyen kavga sonrası Sabit Ö., Sivri’yi vücudunun 5 ayrı bölgesinden bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sivri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Sabit Ö., emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Sabit Ö., kasten adam öldürmeye teşebbüs ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Fatih Sivri ise Kayabaşı Merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karabük Köyü aile mezarlığına defnedildi.