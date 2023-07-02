Karabük'te tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

İHA
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, dönüşe geçti.
Evlere dönüş yolundaki trafik yoğunluğu tatilin son gününde de sürüyor.
İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Karabük - Gerede karayolu Kemikli Rampaları'nda trafik yoğunluğu iki gündür aralıksız sürüyor.
Akşam saatlerinde hafiflemesi bekleniyor
Yüz binlerce aracın geçiş yaptığı kemikli rampalarında tatilcilerin karayolundaki yoğunluğu trafiğinde yavaşlamasına neden oluyor.
Belli bölgelerde yolun iki şerit olması ve ağır tonajlı araçlarında trafikte olmasından dolayı trafik yavaş şekilde ilerlerken, yoğunluğun akşam saatlerinde son bulması bekleniyor.
Diğer yandan Kemikli rampalarındaki trafik yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.