Karabük'te tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor Tatil sona ererken, Eskipazar ilçesinde trafik kilitlendi. Evlerine dönmek isteyen yüz binlerce vatandaş yollarda yoğunluk oluşturdu.

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İHA

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, dönüşe geçti.

Evlere dönüş yolundaki trafik yoğunluğu tatilin son gününde de sürüyor.

İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Karabük - Gerede karayolu Kemikli Rampaları'nda trafik yoğunluğu iki gündür aralıksız sürüyor.

Akşam saatlerinde hafiflemesi bekleniyor

Yüz binlerce aracın geçiş yaptığı kemikli rampalarında tatilcilerin karayolundaki yoğunluğu trafiğinde yavaşlamasına neden oluyor.

Belli bölgelerde yolun iki şerit olması ve ağır tonajlı araçlarında trafikte olmasından dolayı trafik yavaş şekilde ilerlerken, yoğunluğun akşam saatlerinde son bulması bekleniyor.

Diğer yandan Kemikli rampalarındaki trafik yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.