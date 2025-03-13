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İHA

Karabük Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde seyir halinde olan araç sürücüleri, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan motosikletlileri şaşkınlıkla izledi.

Olayda, Safranbolu istikametine seyir halinde olan motosikletliler bacaklarını kaldırıp tehlikeli şekilde şerit değiştirdi.

ARAÇ VE SÜRÜCÜLERİ BELİRLENDİ

Motosikletliler daha sonra yalpalayarak gözlerden kayboldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KGYS ve PTS kayıtlarının Trafik Tescil ve Denetleme ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü görevlilerince hassasiyetle yapılan incelemeleri sonucu araç ve sürücüleri tespit edildi.

11 BİN 467 TL İDARİ PARA CEZASI

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplamda 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı.