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- Karabük'te tribün güvenlik filesi koptu: Taraftar sahaya düştü
Karabük'te tribün güvenlik filesi koptu: Taraftar sahaya düştü
- 14.11.2022 - 17:49
- Güncelleme : 14.11.2022 - 17:52
Karabük’teki Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.
Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti.
Tribün filesi koptu
Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı.
Bu arada taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük'te tribün güvenlik filesinin kopmasıyla sahaya düşen 6 taraftar yaralandı VİDEO
Hayati tehlikeleri yok
AA’nın haberine göre futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.