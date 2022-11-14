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    Karabük'te tribün güvenlik filesi koptu: Taraftar sahaya düştü

    Bölgesel Amatör Ligi maçının ardından futbolcularla galibiyeti kutlarken tribün güvenlik filesinin kopması sonucu sahaya düşen 6 taraftar yaralandı.
    • 14.11.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:52
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    Karabük'te tribün güvenlik filesi koptu: Taraftar sahaya düştü

    Karabük’teki Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

    Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti.

    Tribün filesi koptu

    Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.

    Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı.

    Bu arada taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

    Karabük'te tribün güvenlik filesinin kopmasıyla sahaya düşen 6 taraftar yaralandı VİDEO

    Hayati tehlikeleri yok

    AA’nın haberine göre futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Karabük te tribün güvenlik filesi koptu: Taraftar sahaya düştü #1

    Karabük te tribün güvenlik filesi koptu: Taraftar sahaya düştü #2

    Karabük te tribün güvenlik filesi koptu: Taraftar sahaya düştü #3


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