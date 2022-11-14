Karabük'te tribün güvenlik filesi koptu: Taraftar sahaya düştü

Bölgesel Amatör Ligi maçının ardından futbolcularla galibiyeti kutlarken tribün güvenlik filesinin kopması sonucu sahaya düşen 6 taraftar yaralandı.

Karabük’teki Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti.

Tribün filesi koptu

Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı.

Bu arada taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te tribün güvenlik filesinin kopmasıyla sahaya düşen 6 taraftar yaralandı VİDEO

Hayati tehlikeleri yok

AA’nın haberine göre futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.