DHA

Karabük'te dün akşam, Hürriyet Caddesi'ndeki üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, poşette yeni doğmuş cesedi olduğunu tespit etti.,

Üst geçidin altında doğurdu

Ekipler, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yaptı.

İncelemelerin ardından bebeği bıraktığı tespit edilen S.K. (28), gece gözaltına alındı.

Karabük'te üst geçidin altında bebeğini doğurup poşete bıraktı

Poşete sarıp olay yerine bıraktı

S.K.'nin, bebeğini üst geçidin merdivenlerinin altında tek başına doğurduğu ve sonra poşete sarıp, olay yerine bırakıp gittiği öğrenildi.

S.K.'nin polis merkezindeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karabük'te üst geçidin altında bebeğini doğurup poşete bıraktı