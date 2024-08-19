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Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan şüphelinin yakını polise teşekkür etti

Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan şüphelinin yakını polise teşekkür etti Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerden birinin yakını ise polise, "Elinize sağlık" diyerek teşekkür etti.