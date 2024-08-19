Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan şüphelinin yakını polise teşekkür etti
İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu durumundan şüphelenilen E.K ve E.P isimli şahısların üst aramalarında peçeteye emdirilmiş daralı ağırlığı 26,98 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

POLİSE TEŞEKKÜR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden birinin yakını polise, "Elinize sağlık" diyerek teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)