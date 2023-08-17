Karabük'te vantilatör tamir eden çocuk akıma kapılarak öldü 15 yaşındaki Ekrem Metin Erol, odasında hareketsiz yatarken bulundu. Erol'un, vantilatör tamir ederken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Karabükte korkunç bir olay yaşandı.

Ekrem Metin Erol (15) isimli çocuğun odasında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden kardeşleri, komşudan yardım istedi.

Yaşamını yitirdiği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Ölüm nedeni elektrik akımı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, talihsiz çocuğun vantilatör tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Erol'un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan anne ve baba Erol'un, iş için erken saatlerde evden ayrıldığı öğrenildi.