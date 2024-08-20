DHA

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, yürekleri ağza getiren bir meydana geldi.

Ovacık ilçesinde Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda, geçen cuma günü saat 15.00 sıralarında çıktı.

Yangın, 73 araç, 208 personel ve 2 yangın söndürme helikopterinin 54 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında 80 hektar alanın etkilendiği tespit edildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının ormanda bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)