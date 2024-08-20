DHA
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, yürekleri ağza getiren bir orman yangını meydana geldi.
Ovacık ilçesinde Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda, geçen cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın, 73 araç, 208 personel ve 2 yangın söndürme helikopterinin 54 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangında 80 hektar alanın etkilendiği tespit edildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının ormanda bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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