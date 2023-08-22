İHA
Karabük merkez Atatürk Bulvarı'nda seyreden otomobil ile cip sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Yol ortasında duran otomobilin sürücüsü araçtan inerek cipe doğru yöneldi.
Aracın altında kalacaklardı
Bu sırada araçtan inen küçük çocuk ve kadın, aracın aniden hareket etmesiyle ezilmekten son anda kurtuldu.
Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek şahsı sakinleştirdi.
Yaşananlar kamerada
Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken sürücüler daha sonra yollarına devam etti.