Karabük'te yol verme kavgasında çocuk ve kadın ezilme tehlikesi yaşadı Karabük'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir çocuk ve kadın ezilme tehlikesi atlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Karabük merkez Atatürk Bulvarı'nda seyreden otomobil ile cip sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yol ortasında duran otomobilin sürücüsü araçtan inerek cipe doğru yöneldi. Aracın altında kalacaklardı Bu sırada araçtan inen küçük çocuk ve kadın, aracın aniden hareket etmesiyle ezilmekten son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek şahsı sakinleştirdi. Yaşananlar kamerada Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken sürücüler daha sonra yollarına devam etti.