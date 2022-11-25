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    Karabük’te yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda şarampole devrildi

    İçerisinde 10 yolcunun bulunduğu minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
    • 25.11.2022 - 13:04
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    Karabük’te yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda şarampole devrildi

    Ovacık’tan Karabük merkeze doğru seyir halinde olan Satılmış Eroğlu (57) idaresindeki 78 M 9513 plakalı yolcu minibüsü, Sülük köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı, şarampole devrildi.

    Kaza sonrası yan yatan minibüs içerisindeki yolcular arka ve ön camı kırarak içerden kendi imkanlarıyla çıktı.

    Yolcular, 112 Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu.

    Yaralılar tedavi altında

    İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve ambulanslar sevk edildi.

    Yaralılar; Hamdi Erçin (64), Sami Öter (77), Hanım Öter (77), Hanife Eroğlu (67), Songül Eroğlu (30), Uğur Güneri (33) ve Necdet Eren (60) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

    Karabük’te yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda şarampole devrildi #1

    ‘Bir anda kaydı’

    İHA’nın haberine göre kazadan yara almadan kurtulan sürücü Eroğlu ile birlikte Satı Akca (57), İsa Eroğlu (37) ve Satılmış Eryüksel (68) ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

    Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken; minibüs sürücüsü Satılmış Eroğlu, aracın bir anda kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.

    Karabük’te yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda şarampole devrildi #2

    Karabük’te yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda şarampole devrildi #3

    Karabük’te yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda şarampole devrildi #4

    Karabük’te yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda şarampole devrildi #5


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