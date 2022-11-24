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- Karabük'teki cinsel saldırı firarisi uyuşturucuyla yakalandı
Karabük'teki cinsel saldırı firarisi uyuşturucuyla yakalandı
Devriye gezen ekiplerin durdurarak cinsel saldırı firarisi olduğunu öğrendiği şahsın üzerinden sentetik ecza maddesi çıktı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.
- 24.11.2022 - 15:13
- Güncelleme : 24.11.2022 - 15:15
Kadına şiddet ve cinsel saldırı olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Korkunç olaylara bir örnek de Karabük'ten geldi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde devriye sırasında bir şahıs şüphe üzerine durduruldu.
Cinsel saldırıdan arandığı öğrenildi
Durdurulan şahsın, basit cinsel saldırı suçundan araması olan B.B. (26) olduğu belirlendi. B.B, gözaltına alındı.
Üzerinde uyuşturucu bulundu
Şahsın üzerinde yapılan aramada, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.