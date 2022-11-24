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    Karabük'teki cinsel saldırı firarisi uyuşturucuyla yakalandı

    Devriye gezen ekiplerin durdurarak cinsel saldırı firarisi olduğunu öğrendiği şahsın üzerinden sentetik ecza maddesi çıktı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.
    • 24.11.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 15:15
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    Karabük'teki cinsel saldırı firarisi uyuşturucuyla yakalandı

    Kadına şiddet ve cinsel saldırı olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Korkunç olaylara bir örnek de Karabük'ten geldi.

    Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde devriye sırasında bir şahıs şüphe üzerine durduruldu.

    Cinsel saldırıdan arandığı öğrenildi

    Durdurulan şahsın, basit cinsel saldırı suçundan araması olan B.B. (26) olduğu belirlendi. B.B, gözaltına alındı.

    Karabük teki cinsel saldırı firarisi uyuşturucuyla yakalandı #1

    Üzerinde uyuşturucu bulundu

    Şahsın üzerinde yapılan aramada, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


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