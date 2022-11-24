Karabük'teki cinsel saldırı firarisi uyuşturucuyla yakalandı

Devriye gezen ekiplerin durdurarak cinsel saldırı firarisi olduğunu öğrendiği şahsın üzerinden sentetik ecza maddesi çıktı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kadına şiddet ve cinsel saldırı olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Korkunç olaylara bir örnek de Karabük'ten geldi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde devriye sırasında bir şahıs şüphe üzerine durduruldu.

Cinsel saldırıdan arandığı öğrenildi

Durdurulan şahsın, basit cinsel saldırı suçundan araması olan B.B. (26) olduğu belirlendi. B.B, gözaltına alındı.

Üzerinde uyuşturucu bulundu

Şahsın üzerinde yapılan aramada, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.