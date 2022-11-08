Karabük'teki motosikletlinin ölümden döndüğü anlar

Aydınlıkevler mevkisinde yaşanan olayda, kontrolden çıkan motosiklet reflüjde devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yaşanan kaza kameraya yansıdı.

Karabük'ün Aydınlıkevler Belen Köyü mevkiinde korkunç bir kaza yaşandı.

Yaşanan olayda, S.B.E. idaresindeki 41 BP 401 plakalı motosiklet kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

İHA'nın haberine göre, kazada çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Korkunç kaza kamerada

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün kontrolden çıkan motosikletten savrulduğu anlar yer alırken yaralının ilk yardımına vatandaşların koştuğu görüldü.