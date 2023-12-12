Karadeniz'de başıboş köpek sorunu! 100 bine dayandı Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde sahipsiz sokak köpeklerinin sayısı 99 bine ulaşırken, vatandaşlar sokaklarda yürümeye korkar hale geldi.

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DHA

Türkiye son zamanlarda başıboş sokak köpeği sorunuyla uğraşıyor...

Sokaklarda gezen ve tehlike saçan köpekler, Karadeniz'de 5 ili sarmaya başladı.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde sahipsiz sokak köpeklerinin sayısı 99 bine ulaşırken, artan popülasyonun kısırlaştırmayla kontrol altına alınabileceği belirtildi.

Cadde ve sokaklarda endişeyle yürüyen bölge halkı ise sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik önlem alınmasını istiyor.

"Kısırlaştırma olsaydı bu sorunla karşılaşmayacaktık"

HAYKONFED Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, sokak hayvanlarının popülasyonunda yaşanan artışın il ve ilçe belediyelerinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na uymamasından kaynaklandığını açıkladı. Yasa hakkında bilgi veren Özdemir, "2014 yılında Cumhurbaşkanımız 5199 numaralı Hayvan Hakları Yasası çıkarttı. Bu yasamıza göre nüfusu 75 bin ve üzeri olan belediyelerin 2022 yılının sonuna kadar bakımevlerini kurmaları gerekiyordu. 75 bin nüfusunun altında olanların 25 binin üzerinde olan ilçelerimizin de 2024 yılı sonuna kadar bakımevlerini kurması gerekiyordu ama Karadeniz'in Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de bu yasaya il ve ilçelerimizde uyulmamıştır.

Belediyeler, ilçelerinde bulunan hayvanları kırsallara, dağlara, çöplüklere atarak çözüm bulduklarını zannediyorlar. Fakat buraya atılan hayvanlar kontrolsüzce üremeye devam etmektedir. Oysaki tek çözümün kısırlaştırma olması her il ve ilçelerin yasaya göre kendi il sınırları içerisinde kısırlaştırmalarını yapmış olsaydı bugün bu sorunla karşılaşmayacaktık" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz'deki 5 ilde kayıtlı 99 bin sokak hayvanı olduğunu kaydeden Özdemir, "Rize'de 14 bin, Trabzon'da 10 bin, Giresun'da 7 bin, Ordu'da 8 bin ve Samsun'da 60 bin sokak hayvanı sayımız var. Rize yılda 600 kısırlaştırma yapıyor. Trabzon'da ortalama 400, Giresun'da yaklaşık 300, Ordu yılda 1750 ve Samsun'da 4 bin 500 kısırlaştırma yapılıyor. Ortalama 1 hayvanın senede 3 kere doğum yaptığını izliyoruz. Yani 100 hayvanımız 1 yıl sonra 3 bin hayvan oluyor. 10 bin hayvan ise 30 bin hayvan oluyor. Korkunç bir üreme var. Bunun için acilen kısırlaştırma yapılmasını istiyoruz.

Eğer kısırlaştırmaya ağırlık vermezsek bu sorunu çözemeyeceğiz. İlçe belediyelerin ekonomik durumu iyi değilse tıbbi kurallara uygun bir şekilde 3 konteyner, 1 hekim, 1 teknisyenle bu kısırlaştırmanın acilen başlaması lazım ki 2-3 yıl içerisinde kontrol altına alalım, 4-5 yıl içerisinde Türkiye'de hayvan problemi kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)