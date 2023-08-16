Karadeniz'de dram: 1 çocuk boğuldu, 2'si son nefeste kurtarıldı Atakum'da 2 çocuğu ve 1 yeğeni ile denize girmeye giden aile dehşeti yaşadı. Dalgalara kapılan 3 çocuktan 2'si kurtarılırken, diğeri kaldırıldığı hastanede can verdi.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Amasya'da ikamet eden Biçer Ailesi, denize girmek için Samsun'a geldi.

Denize giren Beyza Biçer (13), ablası Nisanur Biçer (15) ve kuzenleri Dursun Eren Biçer (14), yüzerken akıntıya kapılarak Karadeniz'in azgın dalgaları arasında kayboldu.

Çocukların kaybolduğunun fark edilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ile cankurtaranlar sevk edildi.

2 kardeş denizden çıkarıldı

Beyza Biçer ile Nisanur Biçer sudan çıkartılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Denizde kaybolan Dursun Eren Biçer'i bulmak için ekipler seferber oldu. Kızları denizden çıkartılan ancak yeğenleri Eren Biçer denizde kaybolan Mehmet Biçer ile eşi Fatma Biçer, sahilde gözyaşı döküp arama çalışmalarını izledi.

Suyun içinde feryat eden Fatma Biçer ise kayıp olan eltisinin çocuğunun bulunması için sahilde çırpınıp durdu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü dalgıçları tarafından suyun içinde bulunan Dursun Eren Biçer, denizden çıkarılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dursun Eren Biçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ayrıca Atakum sahilinde çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiler, cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.