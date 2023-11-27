Türkiye, fırtına ve soğuk havaya teslim.
Dün Batı Karadeniz'de etkili olan fırtına bugün Doğu'da...
Etkili fırtına nedeniyle Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.
Karaya oturan gemideki mürettebatın tahliyesi için AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.
Hopa açıklarında demirledi
Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi, dün Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçerek akşam Hopa açıklarını demirlemişti.
Fırtına karaya sürükledi
Artvin’in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi, dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.
12 personel kurtarılıyor
Karaya oturan gemide 12 personel olduğu öğrenildi.
Karaya oturan gemide personelin endişeli bekleyişi sürerken, gemi personelinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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