Karadeniz'de göçmen kaçakçılığına geçit yok: 3 kişi gözaltına alındı

İHA
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheliye yönelik çalışma yaptı.
İkisi Trabzon'da biri de Rize'de yakalandı
Ekipler, eş zamanlı operasyonda Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Afgan uyruklu K.N.'yi, Of ilçesinde S.Ö.'yü, Rize'nin İkizdere ilçesinde ise S.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
Samsun'a getirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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