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    Karadeniz'de plajda patlama sesi, mayın tedirginliği yaşattı

    Ağaçlı Plajı'ndan duyulan şiddetli patlama nedeniyle, vatandaşlar mayın tedirginliğine kapıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, mayına rastlamadığını bildirdi.
    • 03.05.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 15:38
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    Karadeniz'de plajda patlama sesi, mayın tedirginliği yaşattı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz sularında yaşanan mayın gerginliği devam ediyor.

    İstanbul Eyüpsultan’da, Karadeniz sahilinde bulunan Ağaçlı Plajı’nda, şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

    Ses üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Ağaçlı köyü sakinlerinin ihbarı üzerine, plaja çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler de bölgede çalışmalar yaptı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

    İncelemelerde mayına rastlanmadı

    Jandarma çalışmalarını gece vakti sonlandırdı. Sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri incelemelerini sürdürdü. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.

    Karadeniz'de plajda patlama sesi, mayın tedirginliği yaşattı ViDEO

    Karadeniz de plajda patlama sesi, mayın tedirginliği yaşattı #1

    “İlk defa böyle bir ses duyduk”

    Köyde hayvancılık yapan Seyfullah Ayhan, "Damadım sesi duyduktan sonra sahile indi. Geldiğinde mayının patladığını söyledi. İlk defa böyle bir ses duyduk". dedi.

    “Deprem gibiydi yerden patlama hissettik”

    Şaziye Ayhan ise duydukları ses ile korktuklarını belirterek, "Deprem gibiydi, yerden patlama hissettik. Çok korktuk, sonradan mayın olduğunu söylediler.” dedi.


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