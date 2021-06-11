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Karagümrük çetesine İstanbul merkezli operasyon
Karagümrük çetesi olarak bilinen sıç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.
- AA
- 11.06.2021 - 07:44
- Güncelleme : 11.06.2021 - 07:50
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşlarının cezaevinde bulunduğu 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in, kamuoyunda Karagümrük çetesi olarak bilinen suç örgütüne operasyon başlatıldı.
53 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Polis suç örgütüyle ilişkili 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.