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    Karagümrük çetesine İstanbul merkezli operasyon

    Karagümrük çetesi olarak bilinen sıç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.
    • AA
    • 11.06.2021 - 07:44
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 07:50
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    Karagümrük çetesine İstanbul merkezli operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşlarının cezaevinde bulunduğu 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in, kamuoyunda Karagümrük çetesi olarak bilinen suç örgütüne operasyon başlatıldı.

    53 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

    Polis suç örgütüyle ilişkili 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

    Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

    Karagümrük çetesine İstanbul merkezli operasyon #1

    Karagümrük çetesine İstanbul merkezli operasyon #2

    Karagümrük çetesine İstanbul merkezli operasyon #3

    Karagümrük çetesine İstanbul merkezli operasyon #4

    Karagümrük çetesine İstanbul merkezli operasyon #5

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