Karaköy’de araç yayaların arasına daldı

Yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araç, arkasından gelen taksinin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Araç kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalarken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Karaköy semtinde 34 PT 1920 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Yaşar Ünlü, yasak olan bir noktada bulunan trafik ışıklarından “U” dönüşü yaptı.

Bu esnada 34 TDL 77 plakalı ticari taksi ile seyir halinde olan Süleyman Düşden, aracın aniden önüne çıkmasıyla duramayarak arkadan çarptı.

YAYALARIN ARASINA DALDI

Çarpmanın etkisiyle Yaşar Ünlü idaresindeki araç, kontrolden çıkarak demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıktı.

Araç o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Aracın çarptığı kaldırımda yürüyen Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş yaralandı.

Vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, araç da ağaca çarparak durabildi.

Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı.