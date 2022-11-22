Karaköy’deki bir iş yerinden 500 bin liralık malzeme çalındı

Karaköy’deki bir iş yerinden 500 bin liralık malzeme çalındı

Bir dükkanın kepengini levye ve makasla açan hırsızlar, 500 bin liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığı gördüğü halde fark edemeyen sürücü ise ‘pes’ dedirtti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Karaköy semtindeki Perşembe Pazarı’nda bulunan elektronik malzemeler satan dükkana 20 Kasım Pazar sabahı saat 08.30 sıralarında beyaz bir ticari araçla yanaşan 5 kişilik hırsızlık çetesi, iş yerinin kepengini levyeyle kırmaya çalıştı.

Bir süre sonra arkalarından bir otomobilin geldiğini gören hırsızlar; paniğe kapılarak araca yol verdi.

Camı kırıp, içeriye girdiler

Daha dükkanın önüne geri gelen hırsızlardan biri, güvenlik kamerasını fark etti.

Araçtan levyeyi alan hırsız, cihazı kırmaya çalıştı ancak başaramadı.

Levye ve makaslarla kepengi açan hırsızlar, ardından camı kırarak içeri girdi.

Karaköy’deki bir iş yerinden 500 bin liralık malzeme çalındı ViDEO

Sürücü, hırsızlığı fark edemedi

Hırsızlar, rahat hareket etmek için önlerinde bulunan daha düşük maliyetli malzemeleri kaldırarak, kendilerine alan açtı.

İHA’nın haberine göre; gözüne kestirdikleri malzemeleri tek tek dışarıda bekleyen beyaz renkli ticari araca taşıyan soyguncular, yaklaşık 500 bin liralık malzeme ile olay yerinden uzaklaştı.

Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bir sürücünün hırsızlığı anlamaması ise “pes” dedirtti.

“15 dakika içerisinde her şey olmuş bitmiş oluyor”

İş yeri soyulan dükkan sahibi Ahmet Bakırtaş, “Yaklaşık 110 parça malzememizi atarak dışarıya çıkartıyorlar. Toplamda 5 kişi geliyorlar ve şoför arabadan hiç inmiyor. Yaklaşık 500 bin lira değerinde malzemeyi alıp gidiyorlar. 15 dakika içerisinde her şey olmuş bitmiş oluyor. 8 kişilik bir grup geliyor. Onlar polisi arayıp haber veriyorlar. Hırsızlar da o kişilerin olayı ihbar ettiğini düşünerek, olay yerinden uzaklaşıyorlar.” dedi.

“Malzeme çıkarabilecekleri hiç aklıma gelmezdi”

Bakırtaş, “O kepengin o şekilde açılabileceği ve o hırsızların korkusuz bir şekilde buradan bu şekilde malzeme çıkarabilecekleri hiç aklıma gelmezdi. Bir arabaya yol verip, soyguna devam ediyorlar. İçeride olmaları 4 dakika, tam 4 dakika içerisinde burada bulunan malzemeleri komple boşaltıyorlar.” diye konuştu.