Karaköy'deki kağıt toplayıcıları turistin verdiği para için tenekeyle kavga etti Turist tarafından verilen para için birbirine giren ve kağıt toplayıcısı oldukları bilinen iki grup arasında hararet yükseldi. Gruplar birbirine tenekeyle saldırdı.

İHA Karaköy'de ilginç anlar yaşandı. Beyoğlu Karaköy’de öğle saatlerinde kağıt toplayıcı olduğu iddia edilen iki grup arasında turistlerin verdiği parayı almaya çalışırken tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Kavgada birbirlerine vuran iki gruptaki kadınlar çığlık da attı. Tenekeyle saldırdı Ortalığın bir anda karıştığı kavga kameralara yansırken eline teneke alan bir kadın ise bir şahsın kafasına defalarca kez vurdu. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.