Karaman’da, 16 yaşındaki kız karnından bıçaklanmış olarak bulundu

16 yaşındaki Z.G., evde karnından bıçaklanmış olarak dayısı Aminullah G. tarafından bulundu. Hastaneye yetiştirilen Z.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman’da, Nefise Sultan Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki evde saat 11.00 sıralarında 6 yaşındaki lise öğrencisi Z.G., dayısı Aminullah G. tarafından karnından bıçaklanmış olarak bulundu.

Karnında bıçak saplı halde olan yeğenini otomobille hastaneye götürmek için yola çıkan Aminullah G., karşıdan gelen ve içinde hasta bulunan ambulansı durdurdu.

Hayati tehlikesi sürüyor

DHA’nın haberine göre; ambulanstaki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Z.G., çağrılan başka ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Telefonla arandığını ileri sürdü

Aminullah G. de polise, Z.G.'nin anne ve babasının il dışında olduğunu; yeğeninin kendisini telefonla arayıp, "Dayı, bıçak." deyip kapattığını ve eve gittiğinde karnında bıçak saplı bulduğunu öne sürdü.

Polis, saldırının nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğini belirlemek için çalışma başlattı.