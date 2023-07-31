Karaman'da 24 yaşındaki genç, evinin önünde öldürüldü Evinin önünde tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

DHA

Mehmet Başar, 24 yaşındaydı.

Önceki gece saat 01.30 sıralarında Karaman’ın İmaret Mahallesi 169 Sokak'taki evinin önüne gelen 1'i kadın 3 kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tabancayla vuruldu

Çıkan kavgada Başar, tabanca ile açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarılamadı

Kanlar içerisinde kalan Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.