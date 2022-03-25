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    Karaman'da 2'si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

    Devriye görevindeki polisler 2 gün önce çalıntı ihbarı verilen araca dur ihtarında bulundu. Uyarıya uymayan şüpheliler kaza yapınca yaya olarak kaçmaya başladı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 13:04
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    Karaman'da 2'si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

    Karaman'ın Çeltek Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, 2 gün önce çalıntı olarak bildirilen 70 FZ 674 plakalı otomobili fark edip 'dur' ihtarında bulundu.

    Polisin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, hızla Behçet Kemal Çağlar Caddesi yönüne gitti. Polis ile çalıntı araçtakiler arasında takip başladı.

    ÇALINTI ARAÇLA KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

    Polisten kaçmak isteyen şüpheliler aynı cadde üzerinde önünde seyreden Adem Taş yönetimindeki 06 ZZG 19 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaldırımdaki trafik levhasını devirdi.

    Kazanın hemen ardından çalıntı araçtan inen 2'si kadın 4 kişi hızla ara sokaklara kaçtı.

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #1

    "ARAÇTAN İNDİLERİ GİBİ KAÇIŞTILAR"

    Otomobilin sürücüsü Adem Taş, “Ben cadde üzerinde seyrederken polis ekibinin siren seslerini duydum. Sol şeridi boş bırakmak için yolun sağına geçerken arkadan gelip benim aracıma vurdular. Hepsi araçtan indikleri gibi sağa sola kaçıştılar” dedi.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Kısa sürede şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #2

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #3

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #4

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #5

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #6

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #7

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #8

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #9

    Karaman da 2 si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı #10


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