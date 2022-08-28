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    Karaman'da 6 aylık bebek yatağında fenalaşarak can verdi

    Emzirdiği bebeğini yatağına koyan anne, bir süre sonra kızının kötüleştiğini gördü. Ambulansla hastaneye kaldırılan 6 aylık Aliye bebek doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
    • 28.08.2022 - 13:18
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    Karaman'da 6 aylık bebek yatağında fenalaşarak can verdi

    Karaman'ın Nefise Sultan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci dairesinde dehşet yaşandı.

    6 ay önce bebeği aliye Duran'ı dünyaya getiren anne F.D., kızını emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı.

    Yatağında kötüleşti

    Bir süre sonra bebeğinin fenalaştığını fark eden anne, telaşla sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Aliye bebek kurtarılamadı

    Tedavi altında alınan Aliye bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Aliye bebeğin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

    Karaman da 6 aylık bebek yatağında fenalaşarak can verdi #1

    Karaman da 6 aylık bebek yatağında fenalaşarak can verdi #2

    Karaman da 6 aylık bebek yatağında fenalaşarak can verdi #3


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