Petrol
109.35
-0.72%
Euro
15.64
-0.11%
Dolar
14.86
0.89%
Altın
895.93
0.60%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
555.373
-4.62%
BTXN Coin
16.64
5.18%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Karaman'da adres sorma kavgasında ölen genç defnedildi

    Adres soran 3 kişiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Mehmet Deniz Balcı'nın cenazesi defnedildi.
    • 05.05.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da adres sorma kavgasında ölen genç defnedildi

    Dün saat 02.30 sıralarında Karaman'ın Güneyyurt beldesinde Barış Dikici ve Mehmet Deniz Balcı ile 2 arkadaşı yol kenarında araçta oturdu.

    Gençlerin yanına 3 kişinin bulunduğu otomobil yanaştı.

    Yanaşan kişiler, Yukarıçağlar köyüne nasıl gidileceğini sordu.

    Adres sorulduğu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Balcı ve Dikici, araçlarından inen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Kanlar içinde yere yığılan 17 yaşındaki Mehmet Deniz Balcı, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Dikici, ilk müdahalesinin ardından önce Karaman'a ardından da Konya'ya sevk edildi.

    Karaman da adres sorma kavgasında ölen genç defnedildi #1

    Jandarma yakaladı

    Dikici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otomobille kaçan 3 şüpheli ise Başyayla ilçesi çıkışında jandarma tarafından yakalandı.

    Karaman da adres sorma kavgasında ölen genç defnedildi #2

    Şüphelilerin sorgusu sürüyor

    Mehmet Deniz Balcı, bugün kılınan cenaze namazın ardından belde mezarlığına defnedildi. 3 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.

    Karaman da adres sorma kavgasında ölen genç defnedildi #3

    Karaman da adres sorma kavgasında ölen genç defnedildi #4

    Karaman da adres sorma kavgasında ölen genç defnedildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Uçukları hızlı bir şekilde tedavi etmek için 8 yöntem
    Sağlık

    Uçukları hızlı bir şekilde tedavi etmek için 8 yöntem

    YouTube'un kotanızı sömürmesini engelleyin
    Teknoloji

    YouTube'un kotanızı sömürmesini engelleyin

    Görüş Bildir