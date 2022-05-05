Karaman'da adres sorma kavgasında ölen genç defnedildi

Adres soran 3 kişiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Mehmet Deniz Balcı'nın cenazesi defnedildi.

Dün saat 02.30 sıralarında Karaman'ın Güneyyurt beldesinde Barış Dikici ve Mehmet Deniz Balcı ile 2 arkadaşı yol kenarında araçta oturdu.

Gençlerin yanına 3 kişinin bulunduğu otomobil yanaştı.

Yanaşan kişiler, Yukarıçağlar köyüne nasıl gidileceğini sordu.

Adres sorulduğu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Balcı ve Dikici, araçlarından inen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Hastaneye kaldırıldı

Kanlar içinde yere yığılan 17 yaşındaki Mehmet Deniz Balcı, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Dikici, ilk müdahalesinin ardından önce Karaman'a ardından da Konya'ya sevk edildi.

Jandarma yakaladı

Dikici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otomobille kaçan 3 şüpheli ise Başyayla ilçesi çıkışında jandarma tarafından yakalandı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor

Mehmet Deniz Balcı, bugün kılınan cenaze namazın ardından belde mezarlığına defnedildi. 3 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.









