Karaman’da Afgan anne, cep telefonunu aldığı için oğlunu bıçakladı

Karaman’da Afgan anne, cep telefonunu aldığı için oğlunu bıçakladı

Çantasından telefonunu aldığı için 14 yaşındaki oğlu Amir Ali’ye kızan Afgan anne Sheyeste Nazari, oğlunu bacağından bıçakladı.

Karaman’da, Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta apartman dairesinde saat 11ç00 sıralarında iddiaya göre Afgan Amir Ali Nazari (14), annesi Sheyeste Nazari'nin çantasından cep telefonunu alınca bacağından bıçaklandı.

Çocuğuna kızan anne, oğlunu sol bacağından bıçaklayarak yaraladı.

DHA’nın haberine göre; evdeki aile fertlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri geldi. Kanlar içinde kalan Amir Ali Nazari, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne gözaltına alındı

Sheyeste Nazari ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.