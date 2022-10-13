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    Karaman’da Afgan anne, cep telefonunu aldığı için oğlunu bıçakladı

    Çantasından telefonunu aldığı için 14 yaşındaki oğlu Amir Ali’ye kızan Afgan anne Sheyeste Nazari, oğlunu bacağından bıçakladı.
    • 13.10.2022 - 14:11
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    Karaman’da Afgan anne, cep telefonunu aldığı için oğlunu bıçakladı

    Karaman’da, Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta apartman dairesinde saat 11ç00 sıralarında iddiaya göre Afgan Amir Ali Nazari (14), annesi Sheyeste Nazari'nin çantasından cep telefonunu alınca bacağından bıçaklandı.

    Çocuğuna kızan anne, oğlunu sol bacağından bıçaklayarak yaraladı.

    DHA’nın haberine göre; evdeki aile fertlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri geldi. Kanlar içinde kalan Amir Ali Nazari, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Anne gözaltına alındı

    Sheyeste Nazari ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman’da Afgan anne, cep telefonunu aldığı için oğlunu bıçakladı #1

    Karaman’da Afgan anne, cep telefonunu aldığı için oğlunu bıçakladı #2

    Karaman’da Afgan anne, cep telefonunu aldığı için oğlunu bıçakladı #3

    Karaman’da Afgan anne, cep telefonunu aldığı için oğlunu bıçakladı #4


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