Haberler

3. Sayfa Haberleri

Karaman’da, arkadaşının kulağını kesen şahıs serbest bırakıldı

Karaman’da, arkadaşının kulağını kesen şahıs serbest bırakıldı

Bıçaklı kavgada mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip sırtından yaralayan Salih A., serbest bırakıldı. Hakkı A. ise kulağının dikilmesinin ardından taburcu oldu.