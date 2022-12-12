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    Karaman’da, arkadaşının kulağını kesen şahıs serbest bırakıldı

    Bıçaklı kavgada mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip sırtından yaralayan Salih A., serbest bırakıldı. Hakkı A. ise kulağının dikilmesinin ardından taburcu oldu.
    • 12.12.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:33
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    Karaman’da, arkadaşının kulağını kesen şahıs serbest bırakıldı

    Karaman’da, dün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda mesai bitimi sonrasında makine fabrikasında çalışan Salih A. ile Hakkı A. arasında tartışma çıktı.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Salih A., Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip sırtından bıçakladı.

    Salih A. ise, kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

    İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kulağı, acil serviste dikildi

    Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hakkı A.'nın kesilen kulağı, acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi.

    Karaman’da, arkadaşının kulağını kesen şahıs serbest bırakıldı #1

    Serbest bırakıldı

    İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel hastaneye sevk edildi.

    Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Salih A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.


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