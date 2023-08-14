İHA
Saat 15.45'te Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafo merkezinden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Alevlerin sardığı trafoya itfaiye müdahale etti
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen trafo merkezine müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında trafo merkezinde maddi hasar oluştu.
Yangının aşısı sıcaktan çıktığı tahmin ediliyor
Yangının 39 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.