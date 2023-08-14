Karaman’da aşırı sıcak nedeniyle trafo yandı Karaman'da aşırı sıcak hava nedeniyle içinden dumanlar yükselen ve kısa sürede alev topuna dönen trafo merkezi, itfaiye tarafından söndürüldü.

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İHA

Saat 15.45'te Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafo merkezinden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Alevlerin sardığı trafoya itfaiye müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen trafo merkezine müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında trafo merkezinde maddi hasar oluştu.

Yangının aşısı sıcaktan çıktığı tahmin ediliyor

Yangının 39 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.