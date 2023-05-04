DHA
Gençler tarafından düzenlenen asker eğlenceleri sık sık gündem oluyor.
Kavgalar, silahlı eğlenceler insan canını tehlikeye sokuyor.
Bu kez ise çıkan kavganın nedeni farklı.
Karaman'da meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde askere gidecek olan Adem T. isimli genç için eğlence düzenlendi.
'Düzgün oynamama' tartışması kavgaya döndü
Müzik eşliğinde oynayan gençler arasında iddiaya göre 'düzgün oynamama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavga, yaklaşık 50 polisin müdahalesiyle sona erdi.
8 gözaltı
Aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu hafif yaralananlar ise sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi.
Polis, olaya karıştığı öne sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.