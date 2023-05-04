Karaman'da asker eğlencesinde bir garip kavga: 'Neden düzgün oynamadın' Akşam saatlerinde bölgede bulunan boş bir arazide yapılan asker eğlencesinde gençler, müzik eşliğinde oynamaya başladı. Bu sırada bir grup arasında 'düzgün oynamama' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Ekiplerin müdahale ettiği olayda 8 kişi gözaltına alındı.

DHA Gençler tarafından düzenlenen asker eğlenceleri sık sık gündem oluyor. Kavgalar, silahlı eğlenceler insan canını tehlikeye sokuyor. Bu kez ise çıkan kavganın nedeni farklı. Karaman'da meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde askere gidecek olan Adem T. isimli genç için eğlence düzenlendi. 'Düzgün oynamama' tartışması kavgaya döndü Müzik eşliğinde oynayan gençler arasında iddiaya göre 'düzgün oynamama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga, yaklaşık 50 polisin müdahalesiyle sona erdi. 8 gözaltı Aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu hafif yaralananlar ise sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi. Polis, olaya karıştığı öne sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.