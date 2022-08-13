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Karaman'da asker eğlencesinde havaya ateş açtı: 11 yaralı

Karaman'da asker eğlencesinde havaya ateş açtı: 11 yaralı

Asker eğlencesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, rastgele tüfegiyle ateş açtı. Yaşanan olayda 2’si kız çocuğu olmak üzere 11 kişi yaralandı.