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- Karaman'da asker eğlencesinde havaya ateş açtı: 11 yaralı
Karaman'da asker eğlencesinde havaya ateş açtı: 11 yaralı
Asker eğlencesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, rastgele tüfegiyle ateş açtı. Yaşanan olayda 2’si kız çocuğu olmak üzere 11 kişi yaralandı.
- 13.08.2022 - 03:39
- Güncelleme : 13.08.2022 - 03:46
Karaman’ın Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapıldı.
Eğlence yapılırken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eğlenceye katılanların üzerine av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.
11 kişi yaralndı
Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalarla 2’si kız çocuğu 11 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olayın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi ardından adrese ambulanslar ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre; polis, asker eğlencesinin düzenlendiği evin önünde inceleme yaparken olayla ilgili çaplı bir soruşturma başlattı.