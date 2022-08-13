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    Karaman'da asker eğlencesinde havaya ateş açtı: 11 yaralı

    Asker eğlencesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, rastgele tüfegiyle ateş açtı. Yaşanan olayda 2’si kız çocuğu olmak üzere 11 kişi yaralandı.
    • 13.08.2022 - 03:39
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 03:46
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    Karaman'da asker eğlencesinde havaya ateş açtı: 11 yaralı

    Karaman’ın Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapıldı.

    Eğlence yapılırken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eğlenceye katılanların üzerine av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

    11 kişi yaralndı

    Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalarla 2’si kız çocuğu 11 kişi yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olayın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi ardından adrese ambulanslar ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; polis, asker eğlencesinin düzenlendiği evin önünde inceleme yaparken olayla ilgili çaplı bir soruşturma başlattı.

    Karaman da asker eğlencesinde havaya ateş açtı: 11 yaralı #1

    Karaman da asker eğlencesinde havaya ateş açtı: 11 yaralı #2


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