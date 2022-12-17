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    Karaman'da ATM'de unutulan parayı aldı, ‘kumarda kaybettim’ dedi

    Ev kadınının ATM'de unuttuğu 8 bin lirayı aldığı tespit edilip gözaltına alınan şüpheli, parayı kumarda kaybettiğini öne sürdü. Şüpheli, kadının zararını karşılayınca savcılıktan serbest bırakıldı.
    • 17.12.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 14:33
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    Karaman'da ATM'de unutulan parayı aldı, ‘kumarda kaybettim’ dedi

    Karaman’da yaşayan ev kadını A.L., bankadaki 10 bin lirasını çekmek için Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki ATM'den işlem yaptı.

    ATM günlük para çekme limitini 8 bin lira olarak gösterince A.L. iptal tuşuna bastığını düşünüp ayrıldı.

    ATM, parayı verdi

    Ancak ATM parayı verdi.

    Bu sırada yan ATM'de işlem yapan A.T., parayı gördü, çevreyi kolaçan edip 8 bin lirayı alarak cebine koyup ayrıldı.

    8 bin lirası eksildi

    Hesabındaki paradan 8 bin lira eksildiğini fark eden A.L. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

    Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve ATM kameralarından yola çıkarak parayı alan kişinin A.T. olduğunu belirledi.

    ATM'de unutulan parayı aldı, kumarda kaybettiğini öne sürdü VİDEO

    ‘Kumarda kaybettim’

    Gözaltına alınan A.T., emniyetteki ifadesinde ATM'den A.L.'nin unuttuğu parayı aldığını ve kumarda kaybettiğini söyledi.

    DHA'nın haberine göre A.L.'nin zararını da karşılayan A.T., sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.

    Karaman da ATM de unutulan parayı aldı, ‘kumarda kaybettim’ dedi #1


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