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    Karaman'da av tüfeği ile ateş açan şahıs tutuklandı

    Alkol aldıktan sonra av bayisinin camını kırıp, içeriden çaldığı tüfekle etrafa 23 el ateş açan Murat Aydoğdu, ifadesinde 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 15:00
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    Karaman'da av tüfeği ile ateş açan şahıs tutuklandı

    Karaman'ın Ermenek ilçesine gelen alkollü Murat Aydoğdu, kaldırım taşlarıyla cadde üzerinde bulunan av bayisinin camını kırıp, içeriden çaldığı av tüfeğiyle sokaklarda rastgele ateş açmıştı.

    Etrafa korku saçan Aydoğdu, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.

    23 EL ATEŞ AÇTI, 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

    Gözaltına alınan Aydoğdu’nun 23 el ateş etmesi sonucu etraftaki bazı otomobillere hasar verdiği ortaya çıktı. Aydoğdu’nun ifadesinde, “Hiçbir şey hatırlamıyorum.” dediği öğrenildi.

    Karaman'da av tüfeği ile havaya rastgele ateş açan alkollü şahıs korku saçtı

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Karaman da av tüfeği ile ateş açan şahıs tutuklandı #1

    Karaman da av tüfeği ile ateş açan şahıs tutuklandı #2

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