Karaman'da av tüfeği ile ateş açan şahıs tutuklandı

Karaman'da av tüfeği ile ateş açan şahıs tutuklandı

Alkol aldıktan sonra av bayisinin camını kırıp, içeriden çaldığı tüfekle etrafa 23 el ateş açan Murat Aydoğdu, ifadesinde 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi.

Karaman'ın Ermenek ilçesine gelen alkollü Murat Aydoğdu, kaldırım taşlarıyla cadde üzerinde bulunan av bayisinin camını kırıp, içeriden çaldığı av tüfeğiyle sokaklarda rastgele ateş açmıştı.

Etrafa korku saçan Aydoğdu, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.

23 EL ATEŞ AÇTI, 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Gözaltına alınan Aydoğdu’nun 23 el ateş etmesi sonucu etraftaki bazı otomobillere hasar verdiği ortaya çıktı. Aydoğdu’nun ifadesinde, “Hiçbir şey hatırlamıyorum.” dediği öğrenildi.

Karaman'da av tüfeği ile havaya rastgele ateş açan alkollü şahıs korku saçtı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.