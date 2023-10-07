Karaman'da bir kişi kahve içerken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı Karaman'da kahve içerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

İHA

Karaman merkez Tabduk Emre Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanının yanındaki boş alanda arkadaşıyla birlikte kahve içmekte olan A.Y., yanına gelen kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası A.Y., sırt bölgesine isabet eden saçmalarla yere yığılırken saldırganlar geldikleri otomobil ile hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırganlar kaçtı

Polis ekipleri saldırganların içinde olduğu aracı kısa sürede tespit ederek 'dur' ihtarında bulundu.

Uyarılara rağmen durmayarak kaçan saldırganlarla polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Merkeze bağlı Kılbasan köyüne kadar giden saldırganlar burada aracı terk ederek izlerini kaybettirdiler.

Polis ekipleri kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)