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    Karaman'da bir kişi, tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti

    Karaman'da bir makine fabrikasında çalışan Salih A., tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.
    • 12.12.2022 - 00:02
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    Karaman'da bir kişi, tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti

    Bugün akşam saatlerinde Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana gelen olayda Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı.

    İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A., arkadaşı  Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı.

    Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

    Kulağı yeniden dikildi

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille,  Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi.

    DHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Karaman da bir kişi, tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti #1

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