Karaman'da birlikte alkol aldığı komşusunu bıçakla katletti Karaman’da bir kişi, evinde birlikte alkol aldığı komşusunu küfürleşme yüzünden çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü.

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İHA

Karaman'da Alacasuluk Mahallesi 488. Sokak’ta bulunan 3 katlı Mesut Apartmanı'nın son katındaki 49 yaşındaki U.K., evine çağırdığı alt kat komşusu 68 yaşındaki Murat Kocadaş ile birlikte alkol almaya başladı.

KÜFÜR TARTIŞMASI ÇIKTI

Bir süre sonra U.K. ile Murat Kocadaş arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K., eline geçirdiği bıçakla Murat Kocadaş’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

BIÇAKLAYIP 112'Yİ ARADI

Kanlar içerisinde evden çıkan Kocadaş ise apartmanın koridoruna düşerken, U.K. de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak arkadaşını bıçakladığını söyledi.

Bunun üzerine adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kanlar içerisinde apartmanın koridorunda yatan Murat Kocadaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AŞIRI ALKOLLÜ KATİL GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Kocadaş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen U.K. ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)