Karaman'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerden 1'inin durumu ağır Serinlemek için süs havuzuna girerek çırpınmaya başlayan Ömer'in ağabeyi Mehmet Acar da suya atladı. İki kardeş hastaneye kaldırılırken Mehmet Acar durumu ağırlaşarak Ankara'ya sevk edildi.

DHA

Karaman'da kuzeni Zekeriya ve ağabeyi Mehmet ile parka giden Ömer Acar, serinlemek için süs havuzuna girdi.

Ancak bir süre sonra Ömer Acar, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Mehmet Acar, kardeşini kurtarmak için havuza atladı.

Bu sırada havuzun kenarında oturan Ali Yıldız da suya girip, çocukları çıkardı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardeşler yoğun bakıma alındı

2 kardeş, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Acar'ın duran kalbi, doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı. 2 kardeş, yoğun bakıma alındı.

Durumu ağırlaştı, Ankara'ya sevk edildi

Tedavisi tamamlanan Ömer Acar, tedbir amaçlı gözetim altında tutulurken; durumu ağırlaşan Mehmet Acar ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Acar, burada yaşam destek ünitesine alındı.