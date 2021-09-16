Karaman’da boğulma vakasına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı

Boğulma ihbarının verildiği itfaiye ekibinin hazırlık süreci anbean kameraya yansırken, 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Karaman’da yabancı uyruklu 9 yaşındaki Omid Tajık, Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanında bulunan 2 metre derinliğindeki sulama kanalına serinlemek için girdi, bir anda gözden kayboldu.

Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekibi de yola çıktı.

ARAÇTA YAPILAN HAZIRLIK KAMERADA

Yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine hemen ulaşmak için adeta zamanla yarışan itfaiye erlerinin, suya girmek için seyir halindeki araçta yaptığı hazırlık kameraya yansıdı.

Kameranın çektiği görüntülerde, suya girecek olan itfaiye erlerinin hazırlık yaptığı, bir diğerininse hazırlanan arkadaşına yardım ettiği görüldü.

Karaman’da boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada VİDEO

İTFAİYE ERİ HEMEN SUYA ATLADI

Sulama kanalına varan itfaiye ekibi, araç içerisinde kanal boyunu kontrol etmeye başladı.

Bir süre sonra ekip, suda boğulan çocuğu gördü.

Aracın durmasıyla birlikte araç içerisinde hazırlanan itfaiye eri, hemen suya atlayarak çocuğu kenara getirdi.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPILDI

Diğer itfaiye erlerinin yardımıyla da çocuk kanaldan çıkarıldı.

İtfaiye erleri, daha sonra boğulan çocuğu hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı.

Bir süre devam eden müdahaleye olay yerine ulaşan trafik polisi de katıldı.

KURTARILAMADI

Çocuk, daha sonra gelen sağlık ekibince ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede de devam eden müdahaleler sonuçsuz kalınca 9 yaşındaki Omid Tajık, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.