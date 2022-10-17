Karaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı

Boşanma aşamasındaki çift, parkta karşılaşarak tartışmaya başladı. Tansiyonun yükselmesiyle genç kadın, eşi tarafından saldırıya uğradı.

Kadına şiddetin adresi bu kez Karaman...

Öğle saatlerinde bölgedeki bir parkta karşılaşan boşanma aşamasındaki Saadet K. ile eşi Harun K. ile bir süre tartışmaya başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmada Harun K., öfkelenerek yanındaki bıçakla eşi Saadet K.'yi karnından bıçakladı.

Hastaneye kaldırıldı

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli yakalandı

Olay yerinden kaçan Harun K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.





