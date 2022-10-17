Petrol
91.94
0.34%
Euro
18.1703
0.59%
Dolar
18.5852
0.09%
Altın
994.6
1.29%
Borsa
3810
5.05%
Bitcoin
367.574
1.72%
BTXN Coin
9.53
0.31%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Karaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı

    Boşanma aşamasındaki çift, parkta karşılaşarak tartışmaya başladı. Tansiyonun yükselmesiyle genç kadın, eşi tarafından saldırıya uğradı.
    • 17.10.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı

    Kadına şiddetin adresi bu kez Karaman...

    Öğle saatlerinde bölgedeki bir parkta karşılaşan boşanma aşamasındaki Saadet K. ile eşi Harun K. ile bir süre tartışmaya başladı.

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmada Harun K., öfkelenerek yanındaki bıçakla eşi Saadet K.'yi karnından bıçakladı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karaman da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı #1

    Şüpheli yakalandı

    Olay yerinden kaçan Harun K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Karaman da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı #2

    Karaman da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı #3


    Maden ocağında üretime ara verildi
    Gündem

    Maden ocağında üretime ara verildi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Elazığ’daki yediemin otoparkı araç mezarlığına döndü
    Otomobil

    Elazığ’daki yediemin otoparkı araç mezarlığına döndü

    Görüş Bildir