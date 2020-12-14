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    Karaman'da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından bıçaklandı

    Karaman’da boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi kadın, kocası tarafından göğsünden ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı.
    • İHA
    • 14.12.2020 - 15:59
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    Karaman'da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından bıçaklandı

    Karaman'ın merkez Larende Mahallesi 1204 Sokak’taki bir evde yaşanan olayda, 26 yaşındaki D.D., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi 20 yaşındaki C.D.’nin, oturduğu eve geldi.

    D.D. ile C.D.’nin arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    EŞİ VE BALDIZINI BIÇAKLADI

    D.D., 2 çocuğunun annesi olan C.D.’yi göğsünden ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı.

    Öfkeli koca, kavga sırasında kendisine engel olmaya çalışan baldızını da elinden hafif şekilde yaralayarak kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kız kardeşi çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Karaman da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından bıçaklandı #1

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Olay yerine yaya olarak kaçan koca D.D. ise kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından bıçaklandı #2

    Karaman da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından bıçaklandı #3

    Karaman da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından bıçaklandı #4

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