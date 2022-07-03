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- Karaman'da camdan düşen 5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi
Karaman'da camdan düşen 5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi
- 03.07.2022 - 14:38
Karaman'da bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında dehşet yaşandı.
18 Haziran tarihinde yaşanan korkunç olayda, 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, annesi mutfakta yemek yaparken, annesinden habersizce dışarı bakmak için pencereye çıktı.
3'üncü kattan aşağı düştü
Bir anda cama yaslanan Kuzey, sinekliğin yerinden çıkması üzerine 13 metre yükseklikten yere düştü.
Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Konya’ya sevk edildi.
2 haftalık tedavisi yetersiz kaldı
Kuzey Ünüvar, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.
Küçük beden, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Hayatını kaybeden Kuzey Ünüvar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Kuzey Ünüvar, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.