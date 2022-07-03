Karaman'da camdan düşen 5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi

Annesi yemek yaparken pencereden bakmak isteyen küçük Kuzey sinekliğin yerinden çıkması sonucu 13 metreden beton zemine düştü. 14 gün tedavi ardından hayatını kaybeden çocuk, gözyaşlarıyla defnedildi.

Karaman'da bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında dehşet yaşandı.

18 Haziran tarihinde yaşanan korkunç olayda, 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, annesi mutfakta yemek yaparken, annesinden habersizce dışarı bakmak için pencereye çıktı.

3'üncü kattan aşağı düştü

Bir anda cama yaslanan Kuzey, sinekliğin yerinden çıkması üzerine 13 metre yükseklikten yere düştü.

Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Konya’ya sevk edildi.

2 haftalık tedavisi yetersiz kaldı

Kuzey Ünüvar, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Küçük beden, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Hayatını kaybeden Kuzey Ünüvar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Kuzey Ünüvar, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.